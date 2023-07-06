شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية طب السويس لـ"صحة النواب": 26 سريرا بقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم وأعضاء اللجنة المستشفى الجامعي الملحق بمبنى مجمع الكليات الطبية بجامعة السويس بصحبة اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

واستقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الرحمن الطحان عميد كلية الطب، الوفد البرلماني وقدم "الطحان " شرح تفصيلي لأقسام جامعة السويس وكلية الطب تمهيدا لبدء العمل مستشفي الجامعة التي أكد أعضاء الوفد علي أهميتها في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وتفقد الوفد البرلماني أقسام المعامل والصيدلية داخل مبنى العيادات الخارجية، وكذلك قسم العمليات والطوارئ بمستشفى السويس الجامعي.

وقال عميد كلية الطب إن المستشفى الجامعي مقام على مساحة 40 ألف متر مسطح مقسمة على 4 أدوار، تضم 260 سرير للإقامة بالأقسام الداخلية، و 24 سرير عناية مركزة و15 غرفة عمليات، و25 حضانة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، فضلا عن قسم طوارئ بقوة 26 سرير، ويجري تجهيزها خلال الفترة الحالية بالمعدات والمستلزمات المطلوبة لافتتاحها واستقبال المرضى من أهالى السويس في أقرب وقت.

واصطحب المحافظ اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وفد لجنة الصحة من مجلس زيارة ميدانية لمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية للوقوف علي مدى انتهاء أعمال التطوير والتجهيزات الخاصة باقسام المجمع تمهيدا لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان).

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.