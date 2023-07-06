شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ يستقبل رئيس الدفاع بالبرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس، ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن القومي ونائب رئيس التكتل الأكبر فى برلمان الاتحاد الأوروبى (EPP) والذي يقوم بزيارة قصيرة حاليا إلى مصر.

تباحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري وبرلمان الإتحاد الأوروبي، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها الشراكة الاقتصادية وأمن البحر المتوسط، ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والأمن الإقليمى، ودور مصر في الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرقت المباحثات إلى التغيرات الچيوسياسية الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، وكذلك إلى الجهود المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الليبي لإعادة استقرار دولتهم، ودور مصر في تهدئة الأوضاع في دولة السودان الشقيقة ودعم جهودها الرامية لوقف المواجهات المسلحة والتوصل لحل سياسي سلمي يحافظ على أمن الشعب السودانى الشقيق ويعيد الاستقرار لدولته.

وأشاد ماكاليستر بتميز الشراكة المصرية الأوروبية وثمن ما حققته مصر نحو الارتقاء بحقوق المرأة وحقوق الأقباط، واستمع إلى الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية نحو فتح المجال العام والسياسى عبر الحوار الوطنى.

حضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.