شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نتائج الحوار الوطنى ستحقق تطلعات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوارالوطني في مصر يعتبر دعوة هامة لبناء مجتمع مصري يستند إلى الانفتاح والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 لعقد "حوار حول أولويات العمل والتنمية" تعكس التزامًا جديدًا نحو تحقيق التغيير المطلوب.

وأضاف إبراهيم رمضان فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان: "الحوار الوطني والتغيير الإيجابي"، أن الحوار الوطني في مصر، يأتى معبرًا عن منبر مفتوح لتبادل الأفكار والرؤى والمواقف بين مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمع المدنى، لافتا الى أن الحوار يركز على ثلاثة محاوررئيسية، وهي السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ويشتمل على 19 قضية مركزيةتستدعي النقاش والتعاون.

وتابع: "في المحور السياسي، يتم استعراض قضايا مثل النظام الانتخابي وتعزيزحقوق المواطنين في المشاركة السياسية، بالإضافة إلى ضمان الحريات العامة وحقوقالإنسان، يتطرق الحوار أيضًا إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني فيصنع القرارات الوطنية، في المحور الاقتصادي، يتم استعراض قضايا الدين العاموسبل التعامل معه، إلى جانب تشجيع الاستثمارات وتعزيز المناخ الاقتصادي، كمايناقش الحوار مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، وتعزيز القطاعات الصناعيةوالزراعية والسياحية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، أما في المحور المجتمعي،فيتناول الحوار قضايا الصحة وتحسين نظام الرعاية الصحية وتوفير الفرص التعليميةالملائمة للشباب، يتعامل الحوار أيضًا مع تحديات النمو السكاني والتوازنالديموغرافي، فضلاً عن تعزيز الانتماء الوطني والهوية الثقافية".

وذكر المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنالنتائج التي تخرج من الحوار الوطني في مصر تعد أساسًا قويًا لبناء دولة متقدمةوتحقيق تطلعات المواطنين، لافتا الى أن الحوار يستند إلى جهود الرئيس عبد الفتاحالسيسي وتفانيه في تحقيق أهداف ومقترحات الحوار الوطني، بالتالي، يعكس الحوارالوطني في مصر الإرادة الحقيقية لتحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصاديوالسياسي الإيجابي في البلاد.