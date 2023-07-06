انت الان تتابع خبر الصحة: إتلاف ما يقارب 200 كغم من المخدرات في دائرة الطب العدلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وبحضور مدير عام مكافحة المخدرات ونائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة اتلاف المواد المخدرة القاضي صهيب دحام المعاضيدي ومدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيد علي عباس ومدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الدكتور احمد العبادي ومدير شرطة الكمارك العميد طالب احياب رمضان وممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء السيد ماهر عزيز ابراهيم واعضاء اللجنة من الوزارات والهيئات المعنية قامت لجنة اتلاف المخدرات بإتلاف كميات من المخدرات المتنوعة المضبوطة والمخزونة في قسم الطب العدلي بالعاصمة بغداد اليوم الخميس الموافق 6 تموز 2023 ".وبينت وزارة الصحة انه "تم اتلاف ما يقارب 200 كغم من المواد المخدرة المحفوظة بغرفة حصينة في قسم الطب العدلي بالعاصمة بغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية".واكدت ان "اتلاف المخدرات هو ضمن البرنامج الحكومي وإنجاز للحكومة العراقية وهي خطوة مهمة لعملية القضاء على استهلاك المخدرات".

يذكر ان عملية اتلاف المخدرات مرت بثلاث مراحل المرحلة الاولى والتي تم فيها الرزم وتحضير مكان الاتلاف والمرحلة الثانية مرحلة تحميل ونقل والثالثة عملية حرق واتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشارت الوزارة الى ان "الوقت الذي استغرق لإتلاف الكمية كان أكثر من ثلاثة ساعات في محرقة تصل درجة حرارتها الى (1000) درجة مئوية وبعدها يتم اختبار المواد المخدرة لغرض التأكد من عدم فعاليتها ".

