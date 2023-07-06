انت الان تتابع خبر "القسام" تتبنى عملية "كدوميم" وتكشف اسم منفذها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي بيان لها، قالت كتائب "القسام": "بعون الله وقوته وتوفيقه، تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن العملية البطولية التي وقعت في مغتصبة كدوميم قرب قلقيلية عصر اليوم الخميس 18 ذو الحجة 1444هجري الموافق 06 يوليو2023، وأسفرت عن مقتل جنديٍ صهيوني وإصابة آخر بجراح حرجة، ونزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فارس هذه العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله".وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية البطولية كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف".

وأردف: "إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤليتها عن هذه العملية- التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".