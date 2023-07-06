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السوداني والمندلاوي يتفقان على تشديد خطوات مكافحة الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن المندلاوي "استقبل بمقر اقامته اليوم، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وجرى خلال اللقاء، "بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية، والتأكيد على أهمية الاسراع في تنفيذ البرنامج الحكومي لتوفير الخدمات والمشاريع الاساسية للمواطنين، والاتفاق على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لسنّ القوانين المهمة، فضلاً عن تشديد خطوات مكافحة الفساد وحفظ المال العام، ومتابعة صرف التخصيصات المالية في موازنة العام الجاري في الاماكن التي خصصت من اجلها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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