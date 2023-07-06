انت الان تتابع خبر السوداني والمندلاوي يتفقان على تشديد خطوات مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن المندلاوي "استقبل بمقر اقامته اليوم، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وجرى خلال اللقاء، "بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية، والتأكيد على أهمية الاسراع في تنفيذ البرنامج الحكومي لتوفير الخدمات والمشاريع الاساسية للمواطنين، والاتفاق على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لسنّ القوانين المهمة، فضلاً عن تشديد خطوات مكافحة الفساد وحفظ المال العام، ومتابعة صرف التخصيصات المالية في موازنة العام الجاري في الاماكن التي خصصت من اجلها".

