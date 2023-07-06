انت الان تتابع خبر تطورات جديدة تخص "بيع مبابي".. الريال يترقب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت شبكة "RMC" إلى أن صفقة انتقال مبابي، يجب أن تتم برضا الطرفين، اللاعب والإدارة الباريسية.

وكشفت أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، يستهدف بيع اللاعب مقابل 200 مليون يورو.

وأوضحت أن هذا المبلغ يوازي ما سيتقاضاه النجم الفرنسي في موسمه الأخير بعقده مع سان جيرمان.



وأشارت إلى أن هذا المبلغ سيكون عقبة أمام مسؤولي ريال مدريد ، إذا أرادوا شراء مبابي خلال الأسابيع المقبلة.

ولفتت إلى أن النادي الملكي، ضخ استثمارات ضخمة خلال الأشهر الأخيرة، قيمتها 900 مليون دولار في ملعبه الجديد.

وذكرت الشبكة الفرنسية "صفقة كيليان مبابي ستتطلب تضحية مالية، وسنرى من سيقدر عليها".

كما قالت "RMC سبورت"، أن إدارة ريال مدريد تراقب الموقف بهدوء وصبر وحذر، في ظل توتر الأوضاع بين مبابي وإدارة باريس.

وختمت تقريرها "ريال مدريد لا يريد التسرع في أي خطوة، ويعتبرون الصدام حاليا أمر خاص بين مبابي وإدارة ناديه، يترقبون تطوراته خلال الأسابيع المقبلة".

وكان ناصر الخليفي، أعلن في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن مبابي لن يرحل مجانا، وأمهله أسبوعين لحسم قراره النهائي بشأن التجديد من عدمه.