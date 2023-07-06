انت الان تتابع خبر القبض على إرهابيين في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين من الإرهابيين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قطعات الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ووفقا لمعلومات استخبارية رصدت تحركات متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) ألقى القبض عليهما ضمن قواطع المسؤولية في (قرية الخان الجديد، الرياض) في قاطع عمليات كركوك".



وأضافت، انه "تم إحالتهما اصوليا إلى الجهات المختصة".

