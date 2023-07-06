الكسنزان يعلن رفضه التأثير على أمن واستقرار الأنبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن النائب غاندي الكسنزان، الخميس، رفضه لأي محاولة من أجل بث الفوضى والتأثير على أمن واستقرار الأنبار.

وقال الكسنزان في بيان، "في الوقت الذي نعلن دعمنا وتأييدنا لأي خطوة تهدف لضرب بؤرالفساد الذي نهش الجسد العراقي في جميع المحافظات بلا استثناء نعلن رفضنا الشديد لأي محاولة لاستغلال ذلك من أجل بث الفوضى والتأثير على أمن واستقرار الأنبار وما شهدته وتشهده من منجزات ومكتسبات".

واعتبر أن "الحكمة والتروي هما الطريق الأمثل والأسلم في التعامل مع أي قضية تخص انبارنا الغالية التي كانت وما تزال وستبقى ان شاء الله اشراقة للأمل العراقي".

وشهدت محافظة الأنبار، يوم أمس الأربعاء، تظاهرات ضد ما وصفوه بـ"الفساد".