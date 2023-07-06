شي جين بينج يدعو الجيش الصيني للتحلي بالجرأة القتالية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الصيني، "شي جين بينج"، جيش بلاده أن "يتحلى بالجرأة القتالية"، وذلك خلال تفقده وحدات في منطقة متوترة قرب تايوان، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الخميس، تأتي زيارة الرئيس الصيني في وقت تجري فيه وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، زيارة لبكين لإجراء مُحادثات تهدف إلى استقرار العلاقات الاقتصادية، في حين تعتبر الولايات المتحدة "الداعم الأمني" الرئيسي لتايوان.

تعتبر الصين تايوان المُتمتعة بحكم ذاتي جُزءًا من أراضيها، إذْ تعهدت السيطرة على الجزيرة يوما مًا، بالقوة إذا لزم الأمر.

أفادت محطة "سي سي تي في" الحكومية أن الرئيس الصيني قال للعسكريين خلال عملية تفقد قيادة الميدان الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إنه يتعين عليهم "أن يتحلوا بالجرأة القتالية، وأن يدافعوا بحزم عن الأمن والسيادة الوطنية".

نقلت المحطة عن شي قوله: "إن العالم دخل في حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير، وأصبح الوضع الأمني في بلادنا مُقلقًا".

أضاف المصدر نفسه أنه "من الضروري تعميق التخطيط للحرب والقتال، فضلًا عن التركيز على التدريب العسكري للقتال الفعلي وتطوير قدراتنا العسكرية".

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج: "إن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن بيع الأسلحة إلى تايبيه وخلق توترات جديدة في مضيق تايوان".

أضافت المتحدثة تعليقًا على قرار واشنطن بيع ذخيرة ومعدات لتايوان: "موقف الصين المتمثل في معارضتنا الشديدة للاتصالات بين الجيش الأمريكي وتايوان وكذلك ضد بيع أسلحة أمريكية للجزيرة كان دائمًا واضحًا وثابتًا".