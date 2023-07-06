زيلينسكي ورئيس وزراء بلغاريا يُجريان مُحادثات جوهرية

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، مُحادثات جوهرية للغاية مع رئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال زيلينسكي: "اليوم، أجرينا أنا ورئيس الوزراء نيكولاي دينكوف، محادثات هادفة للغاية في المجال الكامل لعلاقاتنا، وبالطبع الأمن في المقام الأول".

وأضاف زيلينسكي أنه "ناقش أيضًا التعاون في مجال الطاقة، والتفاعل في مجال التكامل الأوروبي".

وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري، أن "أوكرانيا وبلغاريا اتفقتا على مزيد من التعاون النشط في قطاع الدفاع".

عضوية كييف في الناتو:

كما أوضح أنه "وقع مع رئيس الوزراء البلغاري إعلانا مشتركًا في صوفيا يدعم عضوية كييف في الناتو".

وفي وقت سابق، أفاد وزير الدفاع البلغاري، تودور تاغاريف، بإمكانية إلغاء زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المقررة إلى صوفيا، بدعوى تسرب معلومات تخص الزيارة عبر وسائل الإعلام قبل أوانها.

وقال تاغاريف في حديث لوكالة الأنباء البلغارية BTA، "أتيحت لي الفرصة للتعبير عن أسفي واستيائي لوسائل الإعلام، حول تسرب بعض المعلومات التي تخص زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للبلاد".

وشدد على أنه "لا ينبغي حدوث تسريب للمعلومات من هذا القبيل، بالنظر إلى الصراع العسكري الذي تمر به أوكرانيا، والمخاطر التي يُمكن أن تُحيط بزيلينسكي بصفته القائد الأعلى لبلاده".

وخلص تاغاريف إلى أن تسريبات المعلومات حول زيارة زيلينسكي إلى بلغاريا، يُمكن أن تكون سببًا رئيسيًا ومُبررًا لإلغاء الزيارة، ولو أنها كانت مُخططة بالفعل.