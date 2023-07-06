أول تعليق لرئيس بيلاروس على حرق القرآن بالسويد

ياسر رشاد - القاهرة - بعد صمت دام لأيام، علق رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، على الهجمات الاستفزازية ضد المسلمين، مثل حرق القرآن الكريم فى السويد، واصفا إياها بأنها أفعال بلا عقل وغبية.

قال لوكاشينكو: "لماذا كل هذا؟.. وهذا يتم برعاية السلطات، وهل لم تستطع السلطات السويدية إيقافه؟.. بالطبع يمكنهم ذلك، لكنهم قالوا إنه قانوني. لذلك، ليس من الضروري خلق مشاكل من فراغ يمكن أن تسبب حربا أهلية في المستقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو، إنه لا يستبعد نشوب حرب أهلية في دول الاتحاد الأوروبي.

حرب أهلية

وحسب وكالة “سيوتنيك” الروسية للأنباء، قال لوكاشينكو: "أنا لا أستبعد مثل هذا التطور للأحداث، لكنني لا أحب أن تكون هذه الحرب الأهلية في أوروبا؛ لأنها ليست خطيرة بالنسبة لنا، كما تتكشف المواجهة في روسيا. لكنها خطيرة”.

وأضاف: نحن مركز أوروبا. لذلك، لا سمح الله شيء سوف تندلع في مكان ما وراء السياج… هذا هو الحال في أوكرانيا. وهل نشعر بالرضا حيال ذلك؟.. لا، نحن نشعر بالسوء الشديد”.

وقال لوكاشينكو: "لكنهم يسيرون رسميا نحو حرب أهلية، وحتى أسوأ مما كانت عليه في فرنسا، كان من الممكن تجنب كل ما حدث إن لم يكن نوعا من عناد السلطات، إذا كنت مذنبا، فأنت بحاجة إلى التحدث إلى الناس".