شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية برلمان الاتحاد الأوروبى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى، اليوم الخميس، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالنائب ديفيد ماكاليستر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الاتحاد الأوروبى، حيث تناول اللقاء الحديث عن ضرورة بناء جسور التواصل بين البرلمانين لتعزيز العلاقات والتفاهم نظرًا لأهمية مصر الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبى، ذلك من خلال الحوار والمناقشات المتبادلة.

وأشار ماكاليستر، حسب البيان الصحفي، إلى أن ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإصدار العديد من المبادرات وحزم الحماية المجتمعية، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى خطوات ملموسة وهامة.

وأكد أنه يتطلع إلى نتائج الحوار الوطني من خلال التوصيات والقرارات الصادرة بشأنه، كما شدد علي أن المواقف لا تتجزأ وعلي أوروبا مساندة دولة هامة مثل مصر.

ومن ناحية أخرى، استعرض رضوان، مفهوم حقوق الإنسان من المنظور المصرى لأن حقوق الإنسان في المطلق تختلف من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع، وأكد أن محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021 تعد عقد ملزم من السلطة التنفيذية تجاة المجتمع المدني والمجتمع ككل ، يشرف عنها وعن تنفيذ محاورها البرلمان بصفته السلطة التشريعية وهي المنوط بها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأشار أيضآ رضوان إلى مبادرة حياة كريمة والقضاء على فيروس سي وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الزيادة المستردة في أعداد السكان وإعادة ترميم المدن القديمة وبناء شبكات الطرق والمواصلات والخدمات العامة.

تناول أيضًا الحديث عن الهجرة غير الشرعية واستضافة مصر لأكثر من 10 ملايين لاجئ ودور مصر في مكافحة الجريمة والإرهاب المنظم إذا لم تتخذ مصر هذه الخطوات الإيجابية والهامة متمثل فى استخدام مصر كدولة معبر للمهاجرين واللاجئين والإرهابيين.

وفي نهاية اللقاء، شدد رضوان على أهمية زيارة ماكاليستر وطلب منه ضرورة بناء جسور التواصل الدائم سواء بالزيارات الرسمية من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي بلجانك المختصة للوقوف على الوضع في مصر بدون رتوش أو افتراءات.