انت الان تتابع خبر البحرية الامريكية تتهم الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة تجارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف هاوكينز، ان "القوات البحرية الأمريكية نشرت أصولا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".

وأردف "في النهاية، قدرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".



وكانت البحرية الأمريكية قالت أمس الأربعاء، إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان، في أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

وتابع، :"تظل القوات الأمريكية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط".