تعليق قوي من الأمم المتحدة على أحداث جنين

ياسر رشاد - القاهرة - استخدمت "إسرائيل" القوة المُفرطة في الأحداث الأخيرة على الأراضي الفلسطينية، حسبما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال جوتيريش للصحفيين، اليوم الخميس، إن "هذا يخص جميع من يستخدمون القوة المُفرطة. ومن الواضح أن القوة المُفرطة استخدمت من قبل إسرائيل في هذه الحالة".

وأضاف بالقول "كنت قلقًا جدًا إزاء الأحداث في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأدين بحزم أي عنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية".

وأشار جوتيريش إلى أن "الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في مخيم اللاجئين المكتظ، أصبح العُنف الأكثر خطورة في الضفة الغربية مُنذ سنوات".

ودعا الأمين العام إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك إظهار ضبط النفس واستخدام القوة بشكل متوازن.

وتابع قائلاً "أدرك المخاوف المشروعة بشأن الأمن، لكن التصعيد ليس ردًا، وهذا يُؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد وتشديد دوامة العُنف وإراقة الدماء".

أردوغان يُؤكد تضامن تركيا الكامل مع الفلسطينيين:

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، تضامن بلاده الكامل مع الفلسطينيين، داعيًا بالرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.

وحصرت وزارة الأشغال الفلسطينية بشكل أولي الأضرار التي خلفتها العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، حيث وثقت قيامها بتدمير 300 منزل بشكل كلي، وحوالي 500 منزل بشكل جزئي.

من جانبها، أعلنت بلدية جنين أن الجيش الإسرائيلي تعمد خلال العملية العسكرية، تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة، كما أكدت أنها تبذل كل جهد من أجل تشغيل شبكات المياه وإعادة عملية ضخها.