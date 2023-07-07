وزير المالية الإسرائيلي يُوجه رسالة نارية لحركة حماس

ياسر رشاد - القاهرة - وجه وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف، "بتسلئيل سموتريتش"، رسالة نارية لحركة "حماس" قال فيها إنه "ليس خائفًا منهم وسيُواصل العمل في الحكومة للسماح للقوات الإسرائيلية بتدميرهم".

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، قال بتسلئيل سموتريتش "رأيت أن حماس تتفاخر بأنها نفذت هجومًا بالقرب من منزلي..لذا لدي رسالة واضحة لهم..بالنسبة لي، لا فرق بين يهودي قتل في الأيام الأولى في تل أبيب أو في قطاع غزة".

وأضاف قائلاً "أنا لست خائفًا منكم، وسأواصل العمل بكل قوتي مع أصدقائي في الحكومة الإسرائيلية للسماح لقوات الدفاع الإسرائيلية بتدميركم.. سأطارد أعدائي وأتجاوزهم، ولن أعود حتى يرحلوا".

ووجهت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، رسالة إلى وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقالت كتائب القسام في بيان أعلنت خلاله مسؤوليتها عن عملية مستوطنة "كدوميم" "إذ تُعلن مسؤليتها عن هذه العملية التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المُجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك".

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب "القسام" يُهدد إسرائيل بضربات قوية:

من ناحية أخرى، هدد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إسرائيل بتنفيذ المزيد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية "على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".

وجاء تهديد الناطق باسم القسام في منشور على قناته في "تلجرام"، تعليقًا على تبني القسام لعملية مستوطنة "كيدوميم" في قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال أبو عبيدة: "عندما قالت كتائب القسام إن جنين ليست وحدها، كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في "عيلي" على يد القساميين، مهند شحادة، وخالد صباح، لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".