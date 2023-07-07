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العثور على طفلين بين جبال الطائف غرب السعودية (شاهد)

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ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" فيديو يوثق موقف إنساني وهو حظة فرح وسرور عمت وجوه أهل طفلين بعد العثور عليها.

وكان الطفلان تائهين في الجبال شرق مدينة الطائف غرب المملكة العربية ، وعادوا إلي ذويهم سالمين.

عمر الطفلان

ويبلغ عمر أحد الطفلين 4 سنوات والثاني 3، بعد أن ضلا طريقهما إلى البيت أثناء اللعب، وابتعدا مسافة 7 كيلومترات.

حذر رواد وسائل التواصل من الانشغال عن الأطفال، وتركهم عرضة لخطر الضياع، خاصة خلال الإجازات، وعند الخروج إلى الأماكن المفتوحة مثل الأودية والجبال، التي قد تشكل خطراً على حياتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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