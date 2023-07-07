شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل توزيع 170 مليار مكافأة للعاملين بالدولة يموازنة 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي ما تم تخصيصه مكافآت للعاملين بالدولة فى موازنة 2023/2024 التى بدأ تطبيقها من أول يونيو، نحو 170 مليار و 643 ملايين جنيه موزعة على تعويض العاملين عن جهود غير عادية بقيمة 20 مليار و542 مليون جنيه، ومكافآت تشجيعية بقيمة 9 مليار 894 مليون جنيه وحافز الإثابة بنحو 4 مليار و 739 مليون جنيه وحوافز العاملين بالكادر العام بنحو 9 مليار و557 مليون جنيه، وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة بـ 17 مليار و975 مليون جنيه، والحافز المالى الاضافى بمليار و 455 مليون جنيه، وحوافز العلميين 2 مليون و300 ألف جنيه وحافز جذب العمالة بمليار و 519 مليون جنيه، وحافز تمييز ماجستير ودكتوراه ب160 مليون جنيه مكافأة الامتحانات ب 14 مليار و53 مليون جنيه.

ومكافأت التصحيح بـ 443 مليون جنيه مكافآت التدريس بـ 908 مليون جنيه ومكافآت الريادة العلمية بـ 51 مليون جنيه ومكافأت الإشراف على الرسائل العلمية ب691 مليون جنيه ومكافأت البحوث التطبيقية بـ 650 مليون جنيه، ومكافأت حضور جلسات ولجان بـ 453 مليون جنيه، ومكافآت التدريب بـ162 مليون جنيه وتكاليف حافز اثابة اضافى بمليار و597 مليون جنيه وحوافز آداء المعلمين بـ7مليار و632 مليون جنيه وحافزجودة بـ 3 مليار و703مليون جنيه وحافز إضافى بـ 52 مليار و29 مليون جنيه ووحافز تكميلى للحد الأدني بـ 5 مليار و346 مليون جنيه وحافز تطوير التعليم قبل الجامعى بـ 3 مليار و430 مليون جنيه، والحافز التعويضى بمليار و96 مليون جنيه.

يذكرأن إجمالي الاستخدامات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 تبلغ 4 تريليونات و349 مليار و214 مليون و161 ألف جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2 تريليون و88 مليار و860 مليون و252 ألف جنيه.

وقدر إجمالي المصروفات بمبلغ قدره حوالي 2 تريليون و 99 مليار و 924 مليون و456 آلف جنيه وبلغ إجمالي المقدر الأجور وتعويضات العاملين نحو 470 مليار جنيه.