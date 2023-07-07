انت الان تتابع خبر المعدن الأصفر يتجه لرابع خسارة أسبوعية مع تزايد رهانات رفع الفائدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0240 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأونصة، ولكنه انخفض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع. وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا.وتشير زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى قوة سوق العمل على الرغم من تزايد خطر حدوث ركود من جراء رفع أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، لوكالة رويترز: "سوق الوظائف الأميركية المتينة... تدعم مواصلة دفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسية إلى الأعلى".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يراقب المشاركون في السوق عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين.

وقال ووترر "أي تصعيد محتمل للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قد يضر معنويات السوق... وقد يشهد حصول الذهب على بعض الطلب من الإقبال على شراء الملاذات الآمنة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.6567 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.83 دولار.

وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1،238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمئة.

