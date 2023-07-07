انت الان تتابع خبر الجيش "الإسرائيلي" يقتحم البلدة القديمة في نابلس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت اشتباكات عنيفة وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات من الجيش الإسرائيلي داخل حارة الحبلة بنابلس".

وتحاصر قوة خاصة منزلا في البلدة القديمة في نابلس.

وأول أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين، شمال الضفة الغربية وقتل فيها 12 فلسطينيا، وجندي إسرائيلي، فيما شهدت جنين دمارا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية، فجر الاثنين، عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم منذ 20 عاما" لمخيم جنين.



ونشر نشطاء فلسطينيون في اليوم الأول للاجتياح الإسرائيلي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لعملية تدمير ممنهجة لطريق معبدة بجرافة، كما قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت هذه المصادر أن جزءا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها، متحدثة عن وجود رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم.