الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد طقسًا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، ويكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلًا ليلًا على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم نشاطًا للرياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتظهر شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وترتفع نسب الرطوبة نهارًا ويزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

درجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.



