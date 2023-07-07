الملء الرابع لـ سد النهضة.. خبير مائي: مصر مستعدة لجميع السيناريوهات

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، استعداد بلاده لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أكد شراقي أن مصر مستعدة لجميع السيناريوهات حتى لو تجاوز حد الملء 25 مليار متر مكعب.

وأكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إلى أن يصل الضرر للمواطن، مشيرا إلى أنه لولا وجود السد العالي في مصر، فما حدث التخزين 25 مليار متر مكعب به.

ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن تخزين 25 مليار متر مكعب يعني توقف مليون فدان عن الزراعة تمامًا، التي يعيش عليها 5 ملايين نسمة تقريبًا، منوهًا أن السد العالي هو السبب الرئيسي في ضبط النفس من الجانب المصري، والصبر الذي تعدى 12 سنة والتزام القيادة السياسية ومناشدتها في الداخل والخارج للوصول إلى اتفاق قانوني، ولكن إثيوبيا لا تتفهم هذه الظروف.

وفيما يخص مياه الأمطار، أشار الدكتور عباس شراقي إلى أن أخر فترة جفاف كانت في سنة 1981 إلى 1987، بعدها جاء فيضان شديد عام 1988 الذي كان يتسبب في كارثة بمصر، مشددًا أن وجود السد العالي سيحمي مصر من مخاطر السد الإثيوبي خلال الـ12 عامًا المقبلة.