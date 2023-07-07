انت الان تتابع خبر الجزائر تقدم 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية الذي تم نشره على موقع الرئاسة: "قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين، وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين و مخيمها في الضفة الغربية".ووفقا لبيان الرئاسة: "تعرب الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وفي الوقت نفسه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "كل أشكال العنف ضد المدنيين"، واستخدام إسرائيل القوة المفرطة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وفجر أمس الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

