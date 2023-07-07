انت الان تتابع خبر 14 جامعة عربية ضمن قائمة أفضل الجامعات عالمياً.. ماذا عن العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبشكل عام سجلت الجامعات في المراكز العشرة الأولى تقدماً في النقاط، حيث حصل معهد "MIT" على 100 نقطة بالمثل لنفس العام الماضي، بينما ارتفع تقييم "كامبريدج" إلى 99.2 نقطة من 98.8 نقطة العام الماضي.

وهيمنت المؤسسات الأوروبية والأميركية على المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، وتعد جامعة سنغافورة الوطنية هي الجامعة الآسيوية الوحيدة التي تنضم إلى أول 10 مراكز.



وتضمنت قائمة "QS" نحو 1500 جامعة، وتم تقييم الجامعات عبر 3 مقاييس جديدة، وهي: الاستدامة ونتائج التوظيف وشبكة البحث الدولية، وتعتمد النتائج على تحليل 17.5 مليون ورقة أكاديمية وآراء الخبراء لأكثر من 240 ألف عضو من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين.

وعربياً، جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 143، تليها جامعة قطر، في المركز 173 عالمياً، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الترتيب 180، وجامعة الملك سعود 203، تلتها الجامعة الأميركية في بيروت بالمركز 226، كما احتلت جامعة خليفة المركز 230، وجامعة الإمارات العربية المتحدة 290، وجامعة حمد بن خليفة في المرتبة 310، والجامعة الأميركية في الشارقة 364، وجامعة القاهرة في المرتبة 371 عالمياً.

وانضمت جامعات الشارقة، والسلطان قابوس، والأردن، والجامعة الأميركية بالقاهرة، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، ليصبح العدد الإجمالي لها 14 جامعة.

