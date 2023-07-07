انت الان تتابع خبر العراقيون يتصدرون القطاع السياحي في إيران: بنسبة 55%! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقًا لوكالة إرنا الإيرانية الرسمية، أعلن مجلس السفر والسياحة العالمي عن نمو بنسبة 22 بالمائة في حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022.

وحسب التقرير، في حين واجهت صناعة السياحة الإيرانية انخفاضًا بنسبة 45 ٪ في حصتها في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، شهدت حصة هذه الصناعة في الاقتصاد نموًا بنسبة 40 ٪ في عام 2021.



ووفقًا لآخر إحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة، زادت حصة صناعة السياحة في إجمالي الاقتصاد الإيراني في عام 2022 أيضًا بنسبة 39.2 في المائة ووصلت إلى 4.6 في المائة من إجمالي الاقتصاد الإيراني. وبالمثل، بلغت قيمة هذه الصناعة في إيران 454 ألف مليار تومان، وهي ليست بعيدة عن قيمة 499 ألف مليار تومان لهذه الصناعة قبل تفشي كورونا في 2019.

وفقًا لهذا التقرير، مع ازدهار السياحة، ازداد معدل خلق فرص العمل لهذه الصناعة في إيران بنسبة 11.2٪ في عام 2022، وارتفع عدد العاملين في هذه الصناعة إلى 1.44 مليون شخص. كما بلغت حصة صناعة السياحة من إجمالي العمالة في إيران 6.1٪ في عام 2022.

وتشير الإحصاءات إلى أن السياح الأجانب أنفقوا 6.2 مليار دولار في إيران عام 2022، بزيادة 73.5٪ مقارنة بالعام السابق.

في عام 2022 ، أنفق السياح المحليون الإيرانيون ما يصل إلى 316 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 40.1٪ مقارنة بالعام السابق.

وبحسب هذا التقرير فإن 97.9٪ من إجمالي الرحلات السياحية في إيران العام الماضي كانت لغرض الترفيه و 2.1٪ من الرحلات كانت تجارية.

من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2022، كان 55٪ من العراقيين، والسياح من جمهورية أذربيجان وتركيا بنسبة 6٪، وباكستان بنسبة 5٪، والكويت بنسبة 2٪ على التوالي.