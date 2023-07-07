انت الان تتابع خبر حادث سير يودي بحياة 16 سوريا في حمص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مسؤول في الدفاع المدني في حمص أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان.

وبعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث.



وتداولت مواقع إخبارية سورية صورا مروعة من الحادث.