انت الان تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة محملة بـ900 طن من الوقود المهرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوكالة من ميناء بندر عباس بجنوب إيران بأنّ “سفن دورية تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في الخليج أوقفت بحكم قضائي سفينة تحمل 900 طن من الوقود المهرب وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم”.ولم تُقدَّم تفاصيل أخرى عن الناقلة.

وكانت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية الرسمية (إرنا)، قد ذكرت، أمس الخميس، أنّ طهران حصلت على أمر قضائي لاحتجاز الناقلة ريتشموند فوياغر بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان.

ونقلت الشبكة عن تقرير لمركز البحث والإنقاذ البحري في إقليم هرمزجان بإيران أنّ ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما اسمها ريتشموند فوياغر اصطدمت بسفينة إيرانية تقل سبعة من أفراد الطاقم، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة.

وأعلنت البحرية الأميركية أنّ إيران حاولت السيطرة على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، صباح الأربعاء، وأطلقت النار نحو واحدة منهما.

وقالت البحرية الأميركية إنّ سفن البحرية الإيرانية في الحالتين تراجعت بعد استجابة البحرية الأميركية، واستمرت الناقلتان التجاريتان في رحلتيهما بعدها.

