انت الان تتابع خبر مشاهد من إحياء عيد الغدير عند ضريح الإمام علي (ع) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت عدسة السومرية مشاهد من داخل ضريح الامام علي (عليه السلام)، بعد اكتظاظه بالزائرين من جميع المحافظات العراقية، وبعض الدول.

ويوم أمس الخميس، قال الناطق باسم الحكومة المحلية في محافظة النجف احمد الفتلاوي إن "عيد الغدير الأغر له خصوصية كبيرة في نفوس المسلمين كافة"، مبيناً، أن "محافظة النجف الأشرف تستقبل الملايين القادمين لزيارة الإمام علي (عليه السلام) والمراقد المقدسة الأخرى في المحافظة".

واوضح، "تم إعداد خطة أمنية وخدمية وصحية خاصة بهذه المناسبة، إذ إن الخطة الأمنية تضمنت انسيابية عالية وعدم قطع أي من الطرق نهائياً داخل وخارج المحافظة لضمان وصول الزوار للمراقد بسهولة".

وأشار إلى، أن "الخطة الخدمية ستكون مساندة للخطة الأمنية من خلال استنفار بلدية النجف ومديريات البلدية في الأقضية والنواحي للحفاظ على نظافة المدينة، كما أن الخطة الصحية شملت تزويد وتوفير المسلتزمات كافة في المستشفيات والمراكز استعداداً لاي حالة طوارئ".