حادث مروع في حمص ينهي حياة 16 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 16 شخصًا حتفهم، فجر اليوم الخميس، إزاء حادث سيرعلى طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي، فيما توجهت كوادر الإنقاذ على الفور إلى المكان.

وذكر مسؤول في الدفاع المدني في حمص أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان.

وبعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث.

وتداولت مواقع إخبارية سورية صورا مروعة من الحادث.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفاد مسئول طبي سوري، بوفاة 6 أشخاص وإصابة 38 آخرين؛ إثر حادث تدهور بولمان على أتوستراد حلب حماة عند موقع محطة وقود الدبساوي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، عن مدير الهيئة العامة لمستشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف قوله إنه تم إسعاف عشرات المصابين جراء الحادث إلى المشفى، وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشار إلى خروج 19 جريحا إصاباتهم خفيفة عبارة عن خدوش ورضوض بسيطة، في حين يجري حاليا تقديم الرعاية الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة للمصابين الآخرين.

وذكر رئيس فرع مرور حماة العميد وليد العجيلي، أن حافلة لنقل الركاب بين دمشق وحلب تدهورت عند محطة وقود الدبساوي بالقرب من مدخل حماة الشمالي.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وعدم انتباه السائق، مؤكدا أنه فور وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، أزالت دوريات وآليات الشرطة آثار ومخلفات الحادث وفتح الطريق.

عدوان إسرائيلي على حمص

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، يوم الأحد الماضي، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ" استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وجرى إسقاط معظم الصواريخ.

وأشار بيان للجيش السوري إلى أن الصواريخ التي حلقت فوق أجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت، أصابت مواقع في محيط مدينة حمص، ولم تسفر إلا عن أضرار مادية.

وبالتزامن، قال متحدث عسكري إسرائيلي على تويتر، إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل انفجر في الجو.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الحادثين، بحسب وكالة رويترز.

وأفادت مصادر صحافية إسرائيلية أن صاروخا روسيا أطلق من سوريا انفجر في سماء إسرائيل وسقطت بعض شظاياه في رهط بالجنوب. وسُمع صوت انفجار ضخم في معظم مناطق إسرائيل والضفة الغربية.

وتداول مواطنون من منطقة رهط في صحراء النقب صورا لما يظهر أنها مقدمة الصاروخ التي سقطت في الموقع.

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العرب والعالم

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وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة ضرباتها على مطارات وقواعد جوية سورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لإرسال أسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان ومنهم جماعة حزب الله.

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