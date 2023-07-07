وفاة 50 شخصًا جراء الأمطار الموسمية في باكستان

ياسر رشاد - القاهرة - أدت الأمطار الغزيرة الموسمية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في باكستان منذ الشهر الماضي، ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن خمسين شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، بحسب ما أشار مسؤول محلي.

تهطل الأمطار الموسمية الصيفية على بلدان جنوب آسيا بين يونيو وسبتمبر من كل عام، وتشكل ما بين 70 و80% من معدل الأمطار السنوي.

وهذه الظاهرة حيوية لتأمين سبل عيش ملايين المزارعين وضمان الأمن الغذائي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو ملياري شخص، ولكنها تتسبب أيضًا بحدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وقال مسؤول محلي في إدارة الكوارث لوكالة فرانس برس، “أُبلغ عن خمسين حالة وفاة في حوادث مختلفة متعلقة بهطول المطر في جميع أنحاء باكستان منذ بدء هطول الامطار الموسمية”، مضيفًا أن “87 شخصا أصيبوا خلال هذه الفترة”.

وأظهرت بيانات رسمية أنّ غالبية القتلى كانوا في إقليم البنغاب شرق باكستان، وغالبية الوفاة حدثت جراء الصعق بالكهرباء أو بسبب انهيار المباني.

وأكّد المتحدث باسم خدمة الإغاثة الطارئة، بلال أحمد فايزي، انتشال جثث ثمانية أطفال لقوا حتفهم في انهيار أرضي الخميس في منطقة شانغلا في إقليم خيبر بختونخوا، شمال-غرب البلاد.

وقال إن عمال الإغاثة ما زالوا يبحثون عن أطفال آخرين بين الأنقاض.

انقطاع الكهرباء والمياه

وأشار مسؤولون في لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان، الى أنّ هطول الأمطار سجّل رقمًا قياسيًا الأربعاء، محوّلاً الطرقات الى أنهر وتسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن 35 بالمئة من سكان المنطقة هذا الأسبوع.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية هطور أمطارا أكثر غزارة في الأيام المقبلة وحذّرت من احتمال حدوث فيضانات.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في المقاطعة الجمعة إنها تعمل على إجلاء الأشخاص الذين يعيشون على طول الممرات المائية.

وقال العلماء بدورهم إنّ التغير المناخي يجعل الامطار الموسمية أكثر غزارة ويصعب توقع وتيرتها.

غمرت الأمطار الموسمية غير المسبوقة الصيف الماضي ثلث مساحة باكستان، وألحقت أضرارًا بمليوني منزل وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص.

وتوفي ما لا يقلّ عن 27 شخصًا، من بينهم سبعة أطفال في شمال غرب باكستان مطلع الشهر الماضي.

وباكستان خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان ويعيش فيها 216 مليون نسمة. وهي وإن كانت مسؤولة عن أقل من 1 بالمائة من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، غير أنها إحدى أكثر المناطق تعرضا للظواهر المناخية القصوى المتزايدة جراء تغيّر المناخ.

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