أوكرانيا تُعلن تقدم قواتها قرب باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، تقدم قواتها لأكثر من كيلومتر قرب مدينة باخموت في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية، حسب ما أفاد متحدث باسم الجيش الأوكراني، سيرهي تشيرفاتي.

وهذا التصريح هو الأحدث من كييف الذي يشير إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته في مطلع يونيو يحرز تقدما تدريجيا رغم أن روسيا تصدر تصريحات بشأن سير المعارك في قطاع باخموت تختلف عن تلك الصادرة من أوكرانيا، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأوضح المتحدث العسكري للتلفزيون الأوكراني: “قوات الدفاع لا تزال تمسك بزمام المبادرة هناك وتضغط على العدو وتقوم بعمليات هجومية وتتقدم على طول الجبهتين الشمالية والجنوبية”، مضيفا “تقدموا تحديدا على مدى اليوم السابق بأكثر من كيلومتر”.

نجاح جزئي بالقرب من كليشيفكا

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن القوات الأوكرانية حققت “نجاحا جزئيا” بالقرب من قرية كليشيفكا إلى الجنوب الغربي من باخموت مباشرة.

وذكر محللون عسكريون أوكرانيون أن تأمين كليشيفكا سيساعد أوكرانيا على استعادة السيطرة على مدينة باخموت التي استولت عليها القوات الروسية في مايو/أيار بعد معارك ضارية على مدى عشرة أشهر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بالجيش الروسي قوله قبل أيام إن قوات موسكو صدت هجوما أوكرانيا على كليشيفكا وتمشط المنطقة لطرد القوات الأوكرانية المتبقية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الوضع في ساحة المعركة.

وتعتبر موسكو باخموت نقطة انطلاق لمهاجمة مدن أخرى. ولا تزال روسيا تسيطر على باخموت، لكن الجانبين يقولان إن القتال في المنطقة محتدم مع سعي القوات الأوكرانية لتطويق المدينة.

وتقول كييف إنها استعادت السيطرة على مجموعة من القرى في الجنوب منذ شن هجومها المضاد، لكن ما أبطأ تقدم قواتها هو المقاومة الشرسة وحقول الألغام. ولا تزال روسيا تسيطر على أجزاء كبيرة من شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

وفي سياق متصل، تُخطط "واشنطن" لتزويد كييف بذخائر عنقودية لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية، حسبما أفاد مسؤولين أمريكيين لوكالة "رويترز".

وذكر المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تكشف الوكالة أسماءهم، مساء الخميس، أن الإعلان عن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيتم الجمعة.



ومن المُقرر أن تُعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، بما يشمل الذخائر العنقودية التي يجري إطلاقها من مدافع الهاوتزر من عيار 155 مليتمرًا.

وتُعارض منظمات حقوقية استخدام هذه الأسلحة، لكن إقدام واشنطن على هذه الخطوة سيمنح أوكرانيا عنصر قوة في هجومها المُضاد الذي تشنه ضد القوات الروسية.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها استخدمت الذخائر العنقودية في قصف أراضيها خلال وقت سابق من الحرب.

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