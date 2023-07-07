«سكب عليه الخمـ.ر!».. مصري يدنس القرآن في روسيا.. والمتهم يدلي باعترافاته ويكشف سبب فعلته

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن السلطات الروسية بدأت التحقيق مع الشاب الذي دنس القرآن، وهو مصري الجنسية، لمعرفة الدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه.

وكانت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوليانوفسك قد أعلنت القبض على مواطن مصري متهم بتدنيس القرآن والإدلاء بتصريحات سلبية عن الإسلام، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفي الفيديو الذي نشره المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الداخلية، قال المتهم إنه سجل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بـ3 أيام، مؤكدا أنه فعل ذلك كـ"رد فعل".

وبحسب بيان نشره المكتب، فقد تمكن موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد واعتقال أحد المواطنين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رجل يدنس القرآن، ويتحدث بشكل سلبي عن الإسلام.

وأكدت وسائل الإعلام الروسية أن المواطن المصري الذي قام بتدنيس القرآن الكريم وسكب الخمر عليه في مشهد مستفز، يدعى سعيد عبد الرازق من مواليد 1995 ويعيش في أوليانوفسك، وقد هرب من مصر في صيف 2019 إلى روسيا وتعمد في كنيسة أرثوذكسية بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر، وفقا لموقع "الفجر".

يأتي هذا بعد أيام قليلة من قيام لاجئ عراقي في السويد، يدعى سلوان موميكا، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام الجامع الكبير تحت مسمع ومرآى الشرطة السويدية وبإذن منها، وهو ما أثار ردود أفعال قوية من قبل الدول العربية والإسلامية.