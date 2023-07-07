«الكلام الشائع عنه خطأ».. نجيب ساويرس يكشف تفاصيل لقاءه بـ زعيم كوريا الشمالية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس تفاصيل لقاءه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والساعات التي قضاها في الحوار معه، وكواليس التحضير للمقابلة.

وفي تصريحات تليفزيونية، تحدث ساويرس عن بداية لقائه بزعيم كوريا الشمالية، حيث قال: "علاقتي ارتبطت سابقًا بوالد زعيم كوريا الشمالية الحالي كيم جونج قبل علاقتي به، وسبق اجتماعي معه تحضيرات عديدة ووعود متكررة بلقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون".

وأشار رجل الأعمال إلى أن يوم لقائه بزعيم كوريا الشمالية شهد ما يشبه التشويق "الساسبينس"، وكانت هناك سيارة مخصصة، مضيفًا: "فوجئت بدخولي إلى جراج سيارات كبير، واكتشفت أن الجراج عبارة عن قصر تحت الأرض."

وأضاف أن اللقاء كان عبارة عن نصف ساعة، إذ تواجد مترجم عربي وآخر إنجليزي، مواصلا: "فوجئت بدعوته لي لتناول العشاء بعد اللقاء، وهو أمر لم يقم به زعيم كوريا الشمالية في حياته، كما أنه لم يقابل أي رجل أعمال في حياته، وأنا الشخص الوحيد الذي قابله."

وتابع ساويرس حديثه: "جلسنا على العشاء ما يقارب من ساعتين ونصف، وانبهرت بأن لديه ذكاء غير عادي، وتركيز غير تقليدي، كما لا يوجد أي ظواهر حقائق عن الشائعات التي تردد عنه، من كونه رجل مجنون، فهو شخص منظم."

وواصل المهندس نجيب ساويرس: "المثير للدهشة أن جميع الكلام الذي تحدثت خلاله معه أخذه بمحمل إيجابي جدًا، كما أن اللقاء كان أيضا إيجابيًا جدا".