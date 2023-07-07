انت الان تتابع خبر عصابة تسرق 13 كيلوغراما من الذهب في محل مصوغات بشارع فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بطريقة هوليودية، اقدم اشخاص على سرقة محل للمجوهرات بمنطقة شارع فلسطين في بغداد، بعد استئجارهم مخبزا مجاورا له لمدة شهر كامل، والعمل فيه بطريقة طبيعية حتى اللحظة المناسبة، التي حفروا فيها حفرة للدخول الى المحل وسرقة ثلاثة عشر كيلوغراما من الذهب والمصوغات.وبعد لجوئهم للقضاء بشكوى عاجلة، ناشد اصحاب محل المجوهرات المسروق رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، بالتدخل لحل قضيتهم التي من المرجح ان تتكرر مستقبلا اذا مابقي الجناة احرارا.

وتشهد العاصمة بغداد بين الفينة والاخرى حوادث سرقات غريبة تثير تساؤلات عن ماوصل اليه الحال، مقابل تحركات امنية تكون معظمها خجولة الا ما ندر لاعادة الحق لاصحابه المتضررين.

