انت الان تتابع خبر بالجرم المشهود.. الإطاحة بتجار مخدرات في أربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعمليات امنية نوعية استباقية منفصلة، القت المديرية العامة لشؤون المخدرات القبض على عدد من المتاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة بمختلف الانواع في بغداد الكرخ وديالى والديوانية وبابل".



واضاف انه "المتهمين تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا لقرارات قضائية لينالوا جزائهم العادل ولردع كل من يحاول العبث في أمن المجتمع".

