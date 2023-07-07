انت الان تتابع خبر الرشيد يصدر بيانا بشأن بيع الدولار للمسافرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وجه مصرف الرشيد فروعه المعنية ببيع الدولار بزيادة حصة المسافر الى (3000)$ دولار بدلا من (2000)$".

واوضح ان "تسليم المبلغ في فروع المصرف التي تم تحديدها سابقا واستلام الدولار من فرع مطار بغداد الدولي عبر المنصة الالكترونية".

وأشار الى ان "الفروع هي جانب الكرخ (المحمودية / البياع/ الشعلة/ المأمون/ الكرخ/ وزارة الخارجية)، والرصافة هي (ارخيته/ الملعب/ الامام الاعظم/ دجلة/ ثورة العشرين / راغبة خاتون/ البطاريات".