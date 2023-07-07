انت الان تتابع خبر المانيا توضح موقفها من ارسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تصريحات الوزيرة الألمانية بعد يوم من قول مسؤولين أمريكيين إن "واشنطن تعتزم تزويد كييف بالأسلحة التي تلقى تنديدًا واسعًا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة".وقالت بيربوك في تصريحات صحفية خلال مؤتمر للمناخ في فيينا، إن "ألمانيا تعارض ذلك أيضًا بصفتها من بين 111 دولة عضوًا في اتفاقية الذخائر العنقودية".

واضافت الوزيرة الألمانية: "تابعت التقارير الإعلامية.. بالنسبة لنا كدولة طرف في اتفاقية أوسلو، فالاتفاقية تنطبق في هذه الحالة"، في إشارة لاتفاقية الذخائر العنقودية التي أتيحت للتوقيع عليها في العاصمة النرويجية عام 2008، والتي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية.

وقال البيت الأبيض إن "إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "يجري بحثه فعليًا"، لكن ليس هناك ما يمكن إعلانه في هذا الشأن".

ومن المقرر أن "يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة لحلف شمال الأطلسي بعد أيام في ليتوانيا، ومن المتوقع أن يهيمن ملف الحرب في أوكرانيا على مناقشاتها".

وناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش كلًا من روسيا وأوكرانيا التوقف عن "استخدام الذخائر العنقودية، وحثت الولايات المتحدة على عدم تقديمها"، وقالت إن "قوات الدولتين استخدمتها بالفعل، مما أسفر عن مقتل مدنيين أوكرانيين".

وتطلق الذخائر العنقودية عادة عددًا كبيرًا من القنابل الصغيرة التي تتسبب في قتل عشوائي بمساحة واسعة مما يهدد حياة المدنيين، وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرًا لسنوات بعد انتهاء الصراع.

