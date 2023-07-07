روسيا تعلق على محادثات الرئيس التركي ونظيره الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تتابع عن كثب المحادثات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن الكرملين مهتم بمعرفة ما ستتم مناقشته.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم رئاسة روسيا، دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة بمعرفة ما سيتم مناقشته خلال محادثات اردوغان وزيلينسكي.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع سنتابع نتائج المفاوضات التي ذكرتها (أردوغان – زيلينسكي) عن كثب. نحافظ على علاقات الشراكة البناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر بالمثل من الجانب التركي".

وتابع: "لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ماذا ستتم مناقشته بين أردوغان وزيلينسكي. هذا مهم".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان قد يتحدثان قريبا ولكن لا موعد محدد.

خطوات لحل الأزمة الأوكرانية

وقد أفادت قناة "خبر" التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، قد يلتقي بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة المزيد من الخطوات لحل الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لما ذكرته القناة فإن الاجتماع لن يتم بالضرورة في تركيا، ولكن سيكون وجها لوجه.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "حريت" اليوم الجمعة، أن أردوغان سيأخذ مرة أخرى زمام المبادرة للتوسط في حل الأزمة الأوكرانية خلال اجتماعه مع الرئس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

ومن المتوقع أن تشمل أجندة المحادثات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، كما سيكون تمديد اتفاق الحبوب، الذي ينتهي في 17 يوليو الجاري، قضية مهمة أخرى في المحادثات في اسطنبول.

وقد صرح الرئيس التركي في أكثر من مناسبة بأن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تجري في نفس الوقت حوارا مع روسيا وأوكرانيا، وتقدم مبادرات لحل القضايا الحساسة.

قال الجيش الأوكراني إنه حقق المزيد من النجاحات في مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندريه كوفاليف، في بيان، اليوم الجمعة: "في منطقة كليشيفكا، حققوا نجاحا جزئيا، فضلا عن تعزيزهم للمواقع".

وتمتلك منطقة كليشيفكا الواقعة جنوب باخموت أرضا مرتفعة مهمة، ولكن وفقا لمصادر روسية، لم يتمكن الأوكرانيون من الاستيلاء عليها حتى الآن.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني يمارس ضغوطا أيضا على القوات الروسية شمال باخموت.

وتستمر القوات الروسية في السيطرة على أكثر من 45 ألف كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، بخلاف شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونيتسك في الجنوب، التي تم احتلالها في عام 2014.

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