إيطاليا.. وفاة وإصابة 86 شخصًا في حريق داخل دار للمسنين بميلانو

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مدينة ميلانو في إيطاليا، اليوم الجمعة، وفاة ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين إثر اندلاع حريق في دار لرعاية المسنين، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية محلية، اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينتش يوم الخميس).



ولقي ستة أشخاص حتفهم وتم نقل 81 إلى المستشفى، من بينهم ثلاثة فى حالة حرجة، كما تعرض 40 شخصا آخر للتسمم بسبب نواتج الاحتراق، فيما ذكرت التقارير أن سبب الحريق الذ شهدته ميلانو لم يتحدد بعد، لكن رجال الإطفاء يعتقدون أنه كان حادثا عاديا.



وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بلدية ميلانو بإيطاليا، جوزيبي سالا، إن الحريق اندلع في إحدى غرف دار رعاية المسنين، لكنه لم ينتشر في جميع أنحاء المبنى.



وأضاف رئيس بلدية ميلانو: "الدخان هو الذي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، أما أسباب الحريق ما زالت مجهولة، لكن من الواضح أن الحريق لم يؤثر على الغرف الأخرى".



في السياق ذاته، أفادت وكالة "أسكانيوز" الإيطالية أنه بعد حضور رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث في ميلانو اضطروا إلى إخراج الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التحرك بمفردهم من المبنى باستخدام أغطية الأسرة، مضيفة أنه كان هناك نحو 100 من هؤلاء المرضى.

وفي عام 2022، نشب حريق في دار غير مسجلة للمسنين بمدينة كيميروفو السيبيرية، أسفر عن وفاة 20 شخصا، وتوجهت فرق الإنقاذ لموقع الحادث لانتشال وخروج المسنين من الدار، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية.

حادث مروع على طريق حمص

وفي سياق آخر، توفي فجر اليوم 16 شخصًا، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.

وذكر مسؤول في الدفاع المدني في حمص أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان.

وبعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصًا، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث.

وتداولت مواقع إخبارية سورية صورا مروعة من الحادث.

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