انفجار داخل مصنع للمتفجرات في روسيا ينهي حياة 6 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت وكالات الأنباء في روسيا عن فرق الإنقاذ، اليوم الجمعة، أن انفجار وقع في مصنع للمتفجرات في منطقة سامارا في وسط البلاد أودى بحياة ستة ضحايا وجريحين.

وقال مسؤول في أجهزة الانقاذ لوكالة “تاس” الرسمية للأنباء “وقع انفجار في تشابايفسك في مصنع برومسينتيز. قتل ستة أشخاص وجرح اثنان آخران”.

ويفيد موقع هذا المصنع الإلكتروني أنه ينتج متفجرات لقطاع المناجم ويوظف نحو 1300 شخص، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وكان انفجار قد وقع في مبنى مصنع للبارود بإقليم تامبوف خلال الشهر الماضي قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت تقارير إخبارية عن حاكم المنطقة مكسيم إيغوروف، وقتها، استبعاد أي فكرة عن هجوم أو تخريب، وفقا لوكالة رويترز.

واشنطن وكييف لا تريدان تسوية

وفي سياق آخر، أعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن واشنطن وكييف لا تريدان تسوية سياسية ودبلوماسية في أوكرانيا.

كما بين بيسكوف للصحافيين، عدم وجود أي آفاق لبدء عملية تفاوض بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو لا تغلق الباب أمام مثل هذه الفرصة.

وقال معلقا على تصريحات الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن محادثات السلام بشأن أوكرانيا يمكن أن تبدأ بحلول الخريف: "على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلاها، قلنا إن الجانب الروسي لم يغلق الباب أمام عملية التفاوض، لكن حتى الآن لا نرى أي آفاق لعملية التفاوض هذه".

كما تابع "يتعذر الوصول الآن إلى تسوية سياسية ودبلوماسية بشأن أوكرانيا بسبب رفض هذا الاحتمال من قبل كييف وواشنطن".

وأوضح الكرملين أن المهم بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي هو تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.

إلى ذلك، تطرق الكرملين إلى مكان وجود قائد فاغنر، مبيناً أنه لا شيء يمكن إضافته في هذا الخصوص.

كذلك قال الكرملين إنه "سيتابع عن كثب" المحادثات التي سيجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يصل مساء إلى تركيا، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، لصحافيين "سنتابع عن كثب نتائج المفاوضات وسنواصل شراكتنا البناءة مع أنقرة" مشيدا بـ"دور الوسيط" الذي يقوم به أردوغان في النزاع الأوكراني.

كما قال ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحدث مع أردوغان قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وحاول أردوغان استخدام علاقاته الجيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتوسط وإنهاء الحرب.

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