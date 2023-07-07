انت الان تتابع خبر قبيل انطلاق "الليغا".. تهديد جديد لبرشلونة بشأن مستقبل غافي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - برشلونة عانى من أجل تسجيل غافي في الفريق الأول بسبب المشاكل القانونية للنادي، وكان من المفترض أن ينتهي عقده القديم بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم تفعيل العقد الجديد.

ورغم الإعلان عن انتهاء أزمة تسجيله رسميا يوم 20 يونيو/حزيران الماضي وارتداء القميص الذي يحمل الرقم 6، إلا أن هناك تطور جديد باعتراض رابطة الدوري الإسباني "الليغا" على الأمر.



وحسبما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة ورابطة الليغا سيجتمعان في المحكمة في غضون أسبوعين، وتحديدا يوم 20 يوليو/تموز الجاري من أجل قضية صاحب الـ18 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن "التسجيل الذي تم إجراؤه قبل 30 يونيو/حزيران أثر على الاتفاقية التي وقعها اللاعب نفسه مع نادي برشلونة عندما تم الاتفاق على مفاتيح التجديد كلاعب في الفريق الأول".

وشمل ذلك بندًا ينص على أنه إذا لم يتم تسجيل غافي بنهاية شهر يونيو مع الفريق الأول لبرشلونة، فيمكن أن يكون اللاعب حراً في سوق الانتقالات للتفاوض مع أي ناد آخر.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن "هذا القرار يعني العودة إلى سيناريو 31 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما قبلت المحكمة التجارية لبرشلونة الإجراءات الاحترازية لتسجيل اللاعب في الفريق الأول".

وكان أمام برشلونة 20 يوما عمل لتقديم الدعوى الموضوعية، التي انتهى بها الأمر إلى التقديم بعد الموعد النهائي، وترك التسجيل الذي تمت الموافقة عليه في 31 يناير دون تأثير في 13 مارس/آذار.

وأدى ذلك الأمر إلى استئناف برشلونة أمام المحكمة نفسها، التي رفضت الاستئناف في 21 مارس، بالتصديق على أن الدعوى الموضوعية المقدمة من قبل برشلونة قد فات الوقت على تقديمها، مع الإبقاء على اللاعب كعضو في فريق الشباب بالقميص 30.

