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البصرة.. اعتقال متهم اثار مشاجرة مسلحة بدافع (النهوة العشائرية)

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود اخبار عن حدوث مشاجرة وإطلاق نار في احدى مناطق قضاء الزبير على الفور تم تشكيل فريق عمل بأشراف مدير قسم شرطه الزبير وضابط مركز المربد بالاشتراك مع افواج الطوارئ والنجدة واستخبارات الزبير وتم تطويق المنطقة ومداهمة الدور والبحث على مطلقي العيارات النارية والقاء القبض على المتهم وتبين بان المشاجرة عائلية (نهوة عشائرية)".

وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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