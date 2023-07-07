شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ محافظ القاهرة بالعيد القومي للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالعيد القومي للمحافظة.

كما تقدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، التهنئة للمحافظ وإلى جميع قيادات المحافظة والأحياء وجميع أبناء القاهرة.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن محافظة القاهرة حظيت باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خاصة إنشاء أكبر شبكة من الطرق والمحاور كما تم ضم العاصمة الإدارية إلى حدود محافظة القاهرة.