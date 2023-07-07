مندوب مصر بالجامعة العربية يُؤكد دعمه لعمل ورؤية مندوبية فلسطين بكل القرارات

ياسر رشاد - القاهرة - أطلع مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، مندوب جمهورية مصر العربية بالجامعة العربية السفير محمد عرفي "رئاسة مجلس الجامعة"، على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية.

تناول اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية، متابعة وضرورة تطبيق القرارات التي أقرت عقب الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الثلاثاء الماضي برئاسة "مصر" وأهمها "الحراك العربي في المحافل الدولية" كالزيارات والإتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي وذلك بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الإعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وما تعرض له مخيم جنين مؤخرا من عدوان وتدمير همجي وما يصاحبها من هدم المنازل والقتل والاستيطان، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورا.

الدول الأعضاء بالجامعة العربية:

كما تناول اللقاء ضرورة حث الدول الأعضاء بالجامعة العربية لتقديم مرافعات قانونية خطية لمحكمة العدل الدولية قبل تاريخ 25 يوليو/ تموز الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لتلقي تلك المرافعات في إطار عملها على إصدار رأي استشاري أو فتوى قانونية بشأن ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على الشعب الفلسطيني، وأن يكون رئاسة الجامعة العربية الحالي جهد في هذا الشأن.

وبدوره أطلع السفير عرفي، مندوب فلسطين على الخطوات التي قامت بها البعثات الدبلوماسية المصرية في إطار تنفيذ القرار وخطوات التحرك في إطار ذلك، كما أكد دعمه الكامل لبرنامج عمل ورؤية مندوبية فلسطين فيما يتعلق بزيادة تأثير الجامعة العربية في القضية الفلسطينية وذلك من خلال ثلاثة مرتكزات منها "السياسي، والقانوني، والتنموي"، وتم خلال اللقاء تداول بعض المقترحات العملية التي سيتم الترتيب لوضعها موضع التنفيذ خلال الأيام القادمة.

كما تناول اللقاء ضرورة تعزيز التنسيق الوثيق بين المندوبيتين في إطار العمل المشترك داخل مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.