بوتين يُؤكد قدرة روسيا في التغلب على الصعوبات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، ثقته في قدرات موسكو على التغلب على كل الصعوبات التي تُحاول بعض الدول خلقها لها، مُشيرًا إلى أنه "من الضروري أن نكون على علم بالأحداث الجارية ... لذلك دعونا نُناقش كل هذه القضايا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لروسيا الاتحادية: "اليوم سنناقش الإجراءات التي نتخذها ويجب أن نتخذها للتغلب على الصعوبات التي تخلقها بعض الدول فيما يتعلق بروسيا. حتى الآن، لم ينجحوا في تحقيق الأهداف التي حددوها بحسب وجهة نظرهم الموجهة ضد روسيا"، مضيفا "أنهم لم ولن ينجحوا".

وحضر الاجتماع العادي وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيسا مجلس الاتحاد ومجلس دوما فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية الروسية أنطون فاينو، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حملات "إلغاء" الثقافة الروسية والرغبة في تدميرها في الخارج، عبارة عن محاولة انتحار.

وأضاف الرئيس بوتين في لقاء مع خريجي المدرسة العليا للإدارة الحكومية: "أما بخصوص حملة إلغاء الثقافة الروسية، فلقد تحدثنا كثيرا عن ذلك - وضحكنا، وتحدثنا بجدية، لأن الثقافة الروسية هي جزء من الثقافة الأوروبية والثقافة العالمية. وعندما يحاول أي أحد تدمير الثقافة الروسية، فهذه محاولة انتحار، لأنهم يدمرون أنفسهم".

وتابع الرئيس بوتين القول: "يمكن قتل الإنسان لكن لا يمكن بتاتا قتل الثقافة التي يحملها. ومن المستحيل بالتأكيد قتل ثقافة شعب بأكمله، خاصة ثقافة عظيمة مثل الثقافة الروسية".