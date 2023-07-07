شكرا لقرائتكم خبر عن 251 مليار لصالح الدعم السلعى بموازنة 23/24 .. اقرأ تفاصيل المخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء السنة المالية 22/23 فى 30 يونيو، بدأت الدولة تطبيق الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2023/2024، من أول يوليو، والتى تتضمن تخصيص529 مليار و685 مليون و263 ألف جنيه للدعم والمنح والمزيا الاجتماعية، "الباب الرابع من المصروفات".

ونرصد تفاصيل توزيع مخصصات الدعم السلعى، إذ بلغ المخصص له فى موازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 نحو 251 مليارا و664 مليون جنيه بزيادة 60 مليار جنيه و555 مليون جنيه عما كان مخصصا بموازنة 22/23 والبالغ 191 مليار جنيه و89 مليون جنيه.

ويتوزع الدعم السلعى المقرر بموازنة 23/24 على دعم للسلع التموينبة بنحو 127 مليار و700 مليون جنيه ودعم للمواد البترولية بـ119 مليارا و419 مليون جنيه، ودعم لالبان الاطفال بـ3مليارات جنيه ودعم للمزارعين بـ545 مليون جنيه بالإضافة إلى دعم شركات المياه بمليار جنيه.