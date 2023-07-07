انت الان تتابع خبر من هي العراقية زينة زكي الرائدة في مجال الأزياء التي دخلت في ترتيب فوربس؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - احتلت العراقية "زينة زكي" المرتبة 16 ضمن ترتيب مجلة "فوربس الشرق الأوسط" من أصل 50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023، وهي مرتبة متقدم في حين احتلت أيضاً العراقية - الأميركية هدى قطان المرتبة الأولى وشيقتها منى قطان المرتبة السادسة. فمن هي زينة زكي؟