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برشلونة يحدد موعد انطلاق تدريباته استعدادا للموسم المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460935-638243437938899015.jpg

2023-07-07 | 18:21

برشلونة يحدد موعد انطلاق تدريباته استعدادا للموسم المقبل

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حدد نادي برشلونة، اليوم الجمعة، موعد بدء تدريبات الفريق الأول، استعدادا للموسم الجديد.
وقال النادي الكتلوني في بيان ان "الفريق الأول في برشلونة يبدأ الإثنين المقبل الفحوصات الطبية المعتادة، على أن يجري أول جلسة مران مساء اليوم نفسه تحت قيادة المدرب شافي هرنانديز ".

وأضاف: "سيكمل الفريق، الثلاثاء، أول جلسة عمل مزدوجة، وسيجري، الأربعاء، مرانا آخر".


ويحظى برشلونة الخميس بيوم حر وسيعود الجمعة لإجراء جلسة مزدوجة في الصباح والمساء، ومن المقرر إجراء آخر مران في الأسبوع، السبت.

ويتوجه برشلونة يوم 19 من الشهر الجاري إلى الولايات المتحدة، حيث سيخوض 4 مباريات ودية أمام يوفنتوس (22 تموز) وآرسنال (26 تموز) وريال مدريد (29 تموز) وميلان (أول آب).

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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