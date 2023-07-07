انت الان تتابع خبر زوكربيرغ يتفاخر بـ "ثريدز" ولا يهتم لتهديد "تويتر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي منشور له على "ثريدز"، أعلن مارك زوكربيرغ أن "أعداد المشتركين في التطبيق الجديد وصلت إلى 70 مليون اشتراك".

وقال: "70 مليون اشتراك في ثريدز اعتبارا من هذا الصباح. تخطى (الرقم) توقعاتنا بكثير".

وفي وقت تتعثر فيه منصة "تويتر"، وجه مارك زوكربيرغ ضربة أخرى إلى إيلون ماسك احتدمت بها المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستغرام والتي طال انتظارها وتتحدى "تويتر".

ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها.

والخصائص الجديدة مثل وصول التغريدة أو التدوينة إلى 500 حرف مقارنة بـ280 حرفا في تويتر، في حال كان الحساب غير موثق".

والتطبيق الجديد أيضا يسمح بوجود مقاطع مصورة تصل إلى 5 دقائق في المدة".

وفي نفس يوم إطلاق "ثريدز"، هددت شركة "تويتر" بشكل علني بمقاضاة شركة "ميتا بلاتفورمز" حيث اتهمتها بارتكاب سرقة منظمة وغير قانونية للأسرار التجارية بعد إطلاقها منصتها الجديدة.

وكتب محامي شركة "تويتر"، "أليكس سبيرو"، رسالة تحذيرية إلى "ميتا"، نشرها موقع "SEMAFOR" الأميركي، طالب فيها باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصته.

وزعم محامي "تويتر"، أن "ميتا" استعانت عمدا بموظفين سابقين في شركة إيلون ماسك، لتقليد واستنساخ التطبيق، محذرا من نقل هؤلاء الموظفين أسرار "تويتر" إلى "ميتا" التابعة لمارك زوكربيرغ.

وأشارت الرسالة إلى أن ميتا وتطبيقها حصلا على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.

كما أن "ليندا ياكارينو"، الرئيسة التنفيذية الجديدة لموقع "تويتر"، قالت في تغريدة لها أن الشركة غالبا ما تم تقليدها، في إشارة واضحة إلى "ثريدز".

