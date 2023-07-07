انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن حجزها 500 مليون دولار لرجال أعمال روس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النائبة الأولى لوزير العدل، المدعية العامة الأمريكية، ليزا موناكو، "دون الخوض في التفاصيل، فإن هذا يشمل أصول الأشخاص الذين يدعمون الحكومة الروسية".

ووصفت موناكو السلطات الروسية خلال حديثها بـ"النظام"، حيث قالت في اجتماع لوزراء عدل مجموعة السبع في طوكيو "لقد وضعنا قيودا على أكثر من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة للأوليغارشيين الروس، وغيرهم ممن يدعمون النظام الروسي ويتهربون من الإجراءات الاقتصادية الأمريكية المضادة".



وأشارت نائبة الوزير إلى أن "المدعين العامين الأمريكيين وجهوا اتهامات بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الصادرات في روسيا وبغسيل الأموال إلى "أكثر من 30 فردا" حتى الآن، فيما أكدت أن "الولايات المتحدة، في الواقع، تواصل البحث عن مواطنين روس في دول ثالثة".

وتابعت، انه "بمساعدة شركائنا الأجانب، تم تنفيذ اعتقالات في أكثر من ستة بلدان بهدف تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة"، كما انتقدت الصين وإيران، حيث تبذل بكين، بحسبها، جهودا نشطة لإخماد الانتقادات الموجهة للصين خارج البلاد.

واوضحت نائبة الوزير أن "الولايات المتحدة سترسل المدعي العام، جاريد كيمبال، للعمل في كييف لمساعدة السلطات الأوكرانية على مكافحة الفساد".

وفي هذا الصدد، دعت موناكو دول مجموعة السبع إلى "إيفاد متخصصين إلى مجموعة عمل جديدة لمكافحة الفساد أنشأتها الجمعية"، مضيفة أن "كيمبال سيمثل الولايات المتحدة في هذه الهيئة".

